Zinaida_batkovna

Зинаида Мохова Zinaida_batkovna

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка сайтов "под ключ"

Качествено, быстро,недорого:)

- Разработка сайтов"под ключ"

- Сайт визитка

- Лендинг  

-Интернет магазин

-Сайт с нуля

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

-Уникальный дизайн

-Привязка 1С

- Контекстная реклама! 

- SEO продвижение!

-Сопровождение соц.сетей

High quality, fast, inexpensive :)

 - Website development "turnkey"

- Business cardwebsite

- Landing

–Online shop -Sitefrom scratch

- Adaptive layout for mobile devices

 -Unique design

 -Link 1C

 - Contextual advertising!

- SEO promotion!

 -Support of social networks