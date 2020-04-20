Контекстная реклама/ SEO/ SMM/ Сквозная аналитика/ Разработка продающих сайтов и посадочных страниц

⚠️ Добрый день!

❗️ ДЕЛАЮ РЕЗУЛЬТАТ ❗️

▶️ Я.Директ, Google AdWords, Я. Маркет YouTube Ads, G Merchant, SEO, Сквозная аналитика.

⚠️ Опыт 6 лет. 257 кейсов.

Я Ранис Зиннатуллин

⚠️ Мы НЕ маркетинговое агенство, мы не берём поток клиентов. В начале работ вы получаете аудит по всем направлениям продвижения и подбираем самый эффективный и рабочий!⠀

РАБОТАЕМ ПО ДОГОВОРУ, а также мы готовы к тому, что вы не являетесь специалистом в области интернет-маркетинга и всегда рады подробно рассказать Вам о любом аспекте работы.⠀

▶️ Бесплатный аудит по любому направлению, вы можете запросить в сообщениях - наш бонус при знакомстве.