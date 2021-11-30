ZinovievaSofiia

3D-визуализации, чертежи, разработка полиграфической продукции, ретушь фото

Добрый день!

Занимаюсь архитектурными 3D-визуализациями в 3Ds Max (V-ray) 3 года, имею сертификат от AutoDesk, работаю в программах PRO100, ARCHICAD, Photoshop, Illustrator. А также работаю как графический дизайнер ( полиграфический дизайн), художник и контент-менеджер для соц сетей.

Окончила художественную школу Шевченка в Киеве по специальности Архитектурный дизайн, имею аттестат об академическом рисунке и живописи, на данный момент являюсь студенткой 3 курса КНУТД по специальности компьютерный дизайн интерьера и мебели.

Имею чувства вкуса, разбираюсь в современных тенденциях и слежу за новинками в мире интерьера.