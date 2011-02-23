Создание сайта для привлечения частных инвестиций, разработка реферальной системы, интеграция электронных платежных систем.
Сайты «под ключ»11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Создание сайта для привлечения частных инвестиций, разработка реферальной системы, интеграция электронных платежных систем.
Написать тз для сайта приватных инвестиций. Описать реф систему, порядок начисления процентов и бонусов, электронные валюты, порядок выплат процентов и возвратов депозитов, система безопасности.
Нужен сайт обмена валют функционал и все составляющие взять с сайта http://xchange.in.ua, полностью изменить дизайн.
Написать ТЗ сайта обмена валют для мастера.