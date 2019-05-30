Настройка контекстной рекламы в РСЯ

Я специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ (РСЯ). Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. Если у Вас есть сайт, или интернет-магазин и, возможно, Вы нуждаетесь в настройке контекстной рекламы, мне будет интересно поработать над Вашим проектом. Я предлагаю Вам настроить интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Если вам это интересно и ваш ответ "да", пишите; звоните по указанному номеру телефона и мы сможем начать сотрудничество.

Я работаю, а вы - зарабатываете!