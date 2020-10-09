Будь твердым до конца

Главный вопрос на пороге нового тысячелетия – вопрос самоопределения, собственного «я». В мире скорости и фрагментации все труднее становится разглядеть эту границу. Кто мы? Все вокруг находится в движении. Мы определяем самих себя через то, что получаем на входе. Мы определяем самих себя через язык, в том числе визуальный.

То, что мы выдаем на выходе, становится тем, что кто-то принимает на входе, потому что мы с вами и есть те, кто формулирует сообщение. Нам необходим огромный запас доверия со стороны публики, общества, потому что наша способность и инструментарий манипулирования эмоциями и желаниями ужасают.

Дизайн существует сейчас только затем, чтобы решать собственные проблемы дизайна, не более того. Доступность порождает безработицу. Большой скандал: появился софт, в котором ты можешь создать документ/публикацию на основе набора шаблонов (templates) в стиле ведущих дизайнеров мира. [Хочешь Карсона – вот тебе Карсон, это сюда, это сюда...кхм – МС] Дизайнер уже не может претендовать на исключительность своей роли в формулировании сообщения. Выбора шрифта и начертания уже недостаточно для того, чтобы быть неповторимым и уникальным. И уже голоса, а не слова, становятся неразличимы и взаимозаменяемы.

Время – это роскошь. И несмотря на это, неподвижность жизненно важна. Нам необходимо останавливаться и задумываться. Нам необходимо научиться слушать, а не орать беспрерывно. «Быть», а не «делать».

Из интервью с Невиллом Броуди.

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