Добрый день. Нужно сверстать без использования jquery все должно быть на angular/angular js. Указывайте цену и сроки.
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать без использования jquery все должно быть на angular/angular js. Указывайте цену и сроки.
Доброе утро. Нужен дизайн лендинга. https://www.lenproject.com/razreshenie-na-stroitelstvo http://septik-comfort.ru/ Вот сайты, которые понравились. Пишите сроки и цену
Добрый день. Есть сайт. Нужно написать несколько статей на этом сайте. Подробно напишу выбранному исполнителю
Добрый день. Нужно сделать сайт на modx. Макет вышлю исполнителю. Если вы не знаете Modx то не пишите.
Здравствуйте. Есть сайт из 4 страниц нужно их сверстать и натянуть на modx. Макет вышлю выбранному исполнителю. Я хочу сотрудничать с уже имеющим опыт верстальщиком, прошу не писать начинающим разработчикам.