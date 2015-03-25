Редактирование и написание статей. Темы : дизайн одежды и интерьера, кино, классическая и современная музыка.

Образование - высшее.

Специальность - дизайнер -конструктор одежды.

В профессии около 20 лет,имею опыт работы как на производстве, так и в других творческих проектах.

Работу рассматриваю как новый информационный и познавательный источник,а так же как возможность творческого развития.Могу писать и редактировать статьи по вышеперечисленным темам.Отдельно хочу выделить тему кино и музыки.Люблю умное кино,качественную музыку, вне зависимости от жанра,в классике предпочитаю оперу.