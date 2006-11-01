Образование:
МГУ Путей Сообщения, факультет «социально-культурный сервис и туризм», Специалист по социально-культурному сервису и туризму 2008 г. (диплом с отличием)
Работа:
05.2010 - 12.2011гг.
Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", начальник отдела стратегического развития и реформирования
09.2008-05.2010гг.
Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД», ведущий инженер
11.2006-03.2008
ООО Сервис Центр "Рубикон", исполнительный директор
Навыки и профессиональные обязанности:
- организация и информационное обеспечение деловых связей и контактов;
- обеспечение участия руководства в различных мероприятиях;
- организация зарубежных командировок руководителей;
- подготовка и проведение маркетинговых исследований;
- написание писем, обращений в федеральные и региональные органы власти.