Образование:

МГУ Путей Сообщения, факультет «социально-культурный сервис и туризм», Специалист по социально-культурному сервису и туризму 2008 г. (диплом с отличием)

Работа:

05.2010 - 12.2011гг.

Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", начальник отдела стратегического развития и реформирования

09.2008-05.2010гг.

Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД», ведущий инженер

11.2006-03.2008

ООО Сервис Центр "Рубикон", исполнительный директор

Навыки и профессиональные обязанности:

- организация и информационное обеспечение деловых связей и контактов;

- обеспечение участия руководства в различных мероприятиях;

- организация зарубежных командировок руководителей;

- подготовка и проведение маркетинговых исследований;

- написание писем, обращений в федеральные и региональные органы власти.