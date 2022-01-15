Zlata_Muravska

Измерять продуктивность программиста подсчетом строк кода — это так же, как оценивать постройку самолета по его весу (Вill Gates)

Здраствуй, уважаемый заказщик!) Представляю себя, как разработчика(Фрилансера) на этой платформе! :)

Кратко о себе:

·Работаю в свободное время

·Практикуюсь в сфере 3Д Дизайнинга

·Веб-программист(Верстальщик)

Что я могу предложить Вам:

·Хорошую, качественную работу

·Сдача работы в краткий срок

·Приятное и деловое общение с Вами

Данные, по которым Вы можете со мной связаться:

E-mail, Viber или же Telegram :D

Способы оплаты:

Qiwi(Или более удобным для вас способом)