Zlata_Muravska

Измерять продуктивность программиста подсчетом строк кода — это так же, как оценивать постройку самолета по его весу (Вill Gates)
Здраствуй, уважаемый заказщик!) Представляю себя, как разработчика(Фрилансера) на этой платформе! :)
Кратко о себе:·Работаю в свободное время
·Практикуюсь в сфере 3Д Дизайнинга
·Веб-программист(Верстальщик)
Что я могу предложить Вам:
·Хорошую, качественную работу
·Сдача работы в краткий срок
·Приятное и деловое общение с Вами
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