Zlataa

Злата Zlataa

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM marketing, Content marketing, Digital marketing

Опыт работы:

Должность: Project manager в департаменте маркетинга в организации AIESEC 

Обязанности: менеджмент команды, коучинг, аналитика внутри команды, выстраивание стратегии+ создание контент плана, ведение соц сетей, организация мероприятий, промоушен;

Должность: продавец-консультант в LUSH RUSSIA

Обязанности: общение с клиентами, В2С продажи

Должность: внештатный переводчик в ООО Титан Технолоджи Пайплайн

Обязанности: письменный перевод технической документации