SMM marketing, Content marketing, Digital marketing
Опыт работы:
Должность: Project manager в департаменте маркетинга в организации AIESEC
Обязанности: менеджмент команды, коучинг, аналитика внутри команды, выстраивание стратегии+ создание контент плана, ведение соц сетей, организация мероприятий, промоушен;
Должность: продавец-консультант в LUSH RUSSIA
Обязанности: общение с клиентами, В2С продажи
Должность: внештатный переводчик в ООО Титан Технолоджи Пайплайн
Обязанности: письменный перевод технической документации
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