Профессиональный иллюстратор для воплощения ваших идей

Здравствуй! Меня зовут Злата, я CG художник/иллюстратор с 4-х летним стажем

Я работаю на Ipad PRO в procreate, специализируюсь только на растровых иллюстрациях

Основные навыки: портрет, детская иллюстрация, создание персонажа, индивидуальный стиль, оформление упаковки и многое другое

Особое предпочтение отдаю отрисовке персонажей и портретов, а так же медицинской иллюстрации

Образование: художественное, медицинское