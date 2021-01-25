Профессиональный иллюстратор для воплощения ваших идей
Здравствуй! Меня зовут Злата, я CG художник/иллюстратор с 4-х летним стажем
Я работаю на Ipad PRO в procreate, специализируюсь только на растровых иллюстрациях
Основные навыки: портрет, детская иллюстрация, создание персонажа, индивидуальный стиль, оформление упаковки и многое другое
Особое предпочтение отдаю отрисовке персонажей и портретов, а так же медицинской иллюстрации
Образование: художественное, медицинское
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Fashion illustration70 просмотров
- Fashion illustration69 просмотров
- Девушка (Fashion illustration)64 просмотра
- Девушка (Fashion illustration)88 просмотров
- Портрет93 просмотра
- Портрет91 просмотр
- Белки87 просмотров
- Белки83 просмотра
- Белки73 просмотра
- Медицинская иллюстрация61 просмотр
- Девушка57 просмотров
- Рапунцель53 просмотра