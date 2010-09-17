Юридические услуги

Юрист. Работаю уже 10 лет. Есть своя юридическая фирма (две - с разной специализацией), так что если кому нужны подтверждающие оплату документы (+ принятие расходов в расходы... прошу прощения, за каламбур) - Добро пожаловат!ь. Специализация на коммерческом праве. Все, что связано с корпоративом (споры между участниками ООО и самим обществом), сделки, налоги. Работаю также с возвратом долгов с банкротов. По крупным арбитражным спорам и банкротам выезжаю в другие регионы - потому что интересно. Составление и правовая экспертиза договоров - само собой)) Составляю достаточно быстро, так что кому срочно - Добро пожаловать! Есть неплохая база правовых документов (разнообразные положения, стандарты и т.п. "эксклюзив") - так, что если что-то быстро нужно - тоже могу помочь. В целом, много чего еще))

Лучше стучать в Аську. Быстрее реагирую)))