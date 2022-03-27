Zlobin_Awesome

Валерий Zlobin_Awesome

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ретушёр-дизайнер

МОЁ ПОРТФОЛИО

УЖЕ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ:

  • портретная ретушь (частотка + D&B)
  • профессиональная цветокоррекция
  • реставрация старых(отсканированных) фото
  • предметная ретушь (вытравка на белый + удаление дефектов)
  • ювелирная ретушь (чистка от сколов и царапин, придание доп глубины и оттенков)
  • исправление некачественных исходников с фотосессий
  • инфографика (размеры, иконки, доп элементы для карточек)
ОКОЛО 2 ЛЕТ СОЗДАЮ:

  • Логотипы любой сложности
  • Арты в векторе (с нуля или по наброскам заказчика)
  • Дизайн YouTube-канала, групп в социальных сетях (шапки, аватарки, донаты и тд)
  • Визитки
  • Продающиеся карточки для торговых площадок (инфографика + иконки)