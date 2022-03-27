Zlobin_Awesome

Ретушёр-дизайнер
УЖЕ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ:
- портретная ретушь (частотка + D&B)
- профессиональная цветокоррекция
- реставрация старых(отсканированных) фото
- предметная ретушь (вытравка на белый + удаление дефектов)
- ювелирная ретушь (чистка от сколов и царапин, придание доп глубины и оттенков)
- исправление некачественных исходников с фотосессий
- инфографика (размеры, иконки, доп элементы для карточек)
- Логотипы любой сложности
- Арты в векторе (с нуля или по наброскам заказчика)
- Дизайн YouTube-канала, групп в социальных сетях (шапки, аватарки, донаты и тд)
- Визитки
- Продающиеся карточки для торговых площадок (инфографика + иконки)
Я против войны в Украине!