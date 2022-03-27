Zlobin_Awesome

Ретушёр-дизайнер МОЁ ПОРТФОЛИО УЖЕ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ: портретная ретушь (частотка + D&B)

профессиональная цветокоррекция

реставрация старых(отсканированных) фото

предметная ретушь (вытравка на белый + удаление дефектов)

ювелирная ретушь (чистка от сколов и царапин, придание доп глубины и оттенков)

исправление некачественных исходников с фотосессий

инфографика (размеры, иконки, доп элементы для карточек) ОКОЛО 2 ЛЕТ СОЗДАЮ: ОКОЛО 2 ЛЕТ СОЗДАЮ: Логотипы любой сложности

Арты в векторе (с нуля или по наброскам заказчика)

Дизайн YouTube-канала, групп в социальных сетях (шапки, аватарки, донаты и тд)

Визитки

Продающиеся карточки для торговых площадок (инфографика + иконки)

Я против войны в Украине !