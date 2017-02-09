Возраст: 32
Языки:
Русский
Украинский
Английский
Испанский
Образование:
ЛНУ им. Т.Г.Шевченко (бывш. ЛНПУ)
Экономики и бизнеса. Дизайн
Луганск, Украина
2001-2006
Средняя школа с художественным уклоном №1
(Школа Дизайна)
Луганск, Украина
1999-2001
Детская Областная Художественная Школа
Луганск, Украина
Знание программ:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Premier
Adobe AŌer Effects
Corel Draw
3DSMax
Brackets
MS Office
Навыки:
Рисунок от руки, каллиграфия, типографика, логотип,
геральдика, корпоративный стиль, веб-дизайн, UI/UX,
фото-видео монтаж, нэйминг, 3D моделирование,
html, css, допечатная подготовка, арт-директинг,
работа в команде, контроль качества исполнения.
Опыт работы:
IS Agency
Ведущий дизайнер, Арт-директор
2012 - 2016
Концерн «Voronin»
Дизайнер
2011 - 2012
Киев, Украина
Веб студия «ISXU»
Дизайнер
2007 - 2009
Амстердам, Голандия
Рекламное агентство «Аврора»
Дизайнер
2006 - 2007
Луганск, Украина
Рекламное агентство «Фиеста»
Дизайнер
2005 - Октябрь 2006
Луганск, Украина
ОАО «Поли Пак»
Дизайнер
2002 - 2003
Луганск, Украина