Zlofessor

Владимир Морозюк Zlofessor

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Zlofessor

Возраст: 32

Языки:

Русский

Украинский

Английский

Испанский

Образование:

ЛНУ им. Т.Г.Шевченко (бывш. ЛНПУ)

Экономики и бизнеса. Дизайн

Луганск, Украина

2001-2006

Средняя школа с художественным уклоном №1

(Школа Дизайна)

Луганск, Украина

1999-2001

Детская Областная Художественная Школа

Луганск, Украина

Знание программ:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Premier

Adobe AŌer Effects

Corel Draw

3DSMax

Brackets

MS Office

Навыки:

Рисунок от руки, каллиграфия, типографика, логотип,

геральдика, корпоративный стиль, веб-дизайн, UI/UX,

фото-видео монтаж, нэйминг, 3D моделирование,

html, css, допечатная подготовка, арт-директинг,

работа в команде, контроль качества исполнения.

Опыт работы:

IS Agency

Ведущий дизайнер, Арт-директор

2012 - 2016

Концерн «Voronin»

Дизайнер

2011 - 2012

Киев, Украина

Веб студия «ISXU»

Дизайнер

2007 - 2009

Амстердам, Голандия

Рекламное агентство «Аврора»

Дизайнер

2006 - 2007

Луганск, Украина

Рекламное агентство «Фиеста»

Дизайнер

2005 - Октябрь 2006

Луганск, Украина

ОАО «Поли Пак»

Дизайнер

2002 - 2003

Луганск, Украина