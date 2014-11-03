$1000
Ищу человека который сможет разработать систему поиска пользователей Вконтакте и рассылки им приглашений вступить в группу. Подробное ТЗ отправлю по запросу.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Ищу человека который сможет разработать систему поиска пользователей Вконтакте и рассылки им приглашений вступить в группу. Подробное ТЗ отправлю по запросу.
Нужно создать онлайн сервис который имел бы функции на подобии программы ViKing Inviter. Подробное ТЗ вышлю на e-mail или в ЛС по запросу. Оставляйте свои предложения с указанием срока и стоимости, заявки ...