Zloy-LorD

Владимир Zloy-LorD

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать онлайн сервис

    Нужно создать онлайн сервис который имел бы функции на подобии программы ViKing Inviter. Подробное ТЗ вышлю на e-mail или в ЛС по запросу. Оставляйте свои предложения с указанием срока и стоимости, заявки ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад