Возьмусь почти за любые проекты на основе CMS Joomla
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Vip comunnity Russia193 просмотра
- ATL Development211 просмотров
- Магазин Автомобилей Parking212 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $350
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $170
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга