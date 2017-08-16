Я художник, рисую портреты по фото, любой арт и т.д.

Приветствую! Я художник, дизайнер, фотошоп-мастер Dima Zloy ￼

Я предлагаю качественные услуги следующего характера: Портреты по фото, оформление групп вк, создание шапок для групп и каналов YouTube, создание оригинальных логотипов с нуля, создание оригинальных визиток, монтаж видео и аудио, создание сайтов, качественная ретушь фото, и многое другое! ￼￼

Цены и качество работы вас приятно удивят! ￼

https://vk.com/topic-96575471_32619399

Отзывы о моей работе: https://vk.com/topic-96575471_32477650 ￼

По всем вопросам в личку: https://vk.com/dimapagan ￼

Почта 24/7: [email protected]

Каждую новую работу, я выполняю лучше предыдущей!

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