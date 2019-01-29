ZloyN9ishka

Профессиональная настройка таргетированной рекламы.

Лиды - цель. Таргетинг — средство.

Привет, друзья! Я решил написать, чем могу быть вам полезен.

Недавно я начал заниматься таргетированной рекламой ВКонтакте.

И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в онлайн-школе #CreateYourself

В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио.

Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы ВКонтакте и внедрять новые инструменты, поэтому готов

настроить вам проект на очень привлекательных условиях:

Качество рекламы будет на высоте. Настраивать проект буду под руководством опытного наставника.

Если вы занимаетесь бизнесом, пишите мне в личных сообщениях, чтобы быстрее запустить трафик на ваш проект и

начать привлекать новых клиентов.

Спасибо, что дочитали до конца!