ZloyN9ishka

Лиды - цель. Таргетинг — средство.
Привет, друзья! Я решил написать, чем могу быть вам полезен.
Недавно я начал заниматься таргетированной рекламой ВКонтакте.
И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в онлайн-школе #CreateYourself
В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио.
Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы ВКонтакте и внедрять новые инструменты, поэтому готов
настроить вам проект на очень привлекательных условиях:
Качество рекламы будет на высоте. Настраивать проект буду под руководством опытного наставника.
Если вы занимаетесь бизнесом, пишите мне в личных сообщениях, чтобы быстрее запустить трафик на ваш проект и
начать привлекать новых клиентов.
Спасибо, что дочитали до конца!