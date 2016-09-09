Zmachan90

Ирина Жмачан Zmachan90

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах
  • Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах;
  • анализ работы и составление отчетов;
  • написание рекламных текстов, подборка графического материала, наполнение групп уникальным контентом;
  • партизанский маркетинг;
  • работа с комментариями;
  • участие в разработке креативных концепций, формирование положительного образа клиента в интернет-сообществах;
  • настройка контекстной и таргетированной рекламы;
  • оформление групп с помощью Wiki-разметки;
  • наполнение групп уникальным контентом;
  • верстка сайтов.