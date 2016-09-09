Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах
- Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах;
- анализ работы и составление отчетов;
- написание рекламных текстов, подборка графического материала, наполнение групп уникальным контентом;
- партизанский маркетинг;
- работа с комментариями;
- участие в разработке креативных концепций, формирование положительного образа клиента в интернет-сообществах;
- настройка контекстной и таргетированной рекламы;
- оформление групп с помощью Wiki-разметки;
- наполнение групп уникальным контентом;
- верстка сайтов.
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