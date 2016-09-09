Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах

Эффективное продвижение брендов в социальных сетях и на форумах;

анализ работы и составление отчетов;

написание рекламных текстов, подборка графического материала, наполнение групп уникальным контентом;

партизанский маркетинг;

работа с комментариями;

участие в разработке креативных концепций, формирование положительного образа клиента в интернет-сообществах;

настройка контекстной и таргетированной рекламы;

оформление групп с помощью Wiki-разметки;

наполнение групп уникальным контентом;

верстка сайтов.