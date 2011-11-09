Добрый день. Требуется написать теоретическую главу диплома об анализе финансовой-экономической деятельности и описание предприятия. (характеристика его деятельности, краткий анализ показателей). Подробности и информацию о предприятии предоставлю исполнителю. Шрифт 14, страниц ~30 (+-4). Срок выполнения до ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
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Добрый день Нужна курсовая работа по анализу финансовой хозяйственной деятельности. Тема Анализ оборотных активов. План и все, из чего надо делать есть.Подробности обсуждаются с заказчиком. Отчетности компании также есть. Срок до утра 2 декабря.Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется написать курсовую работу по предмету финансовый менеджмент, тема "формирoвание, использoвание и пути улучшения (по структуре) обopотных активов". Требования все стандартные, объем порядка 30 страниц, шрифт 14. Срок на работу примерно две недели, ...Завершен11 лет назад
Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было. Подробности все в личке опишу.Завершен11 лет назад
Добрый день! Нужно сделать курсовую работу по теме «Учет финансовых инструментов. МСФО 32 „Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации“, ПКИ 5, ПКИ 17». В работе должен быть не только описание стандарта, но также и некоторый ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать курсовую работу по теме "Учет финансовых инструментов. МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», ПКИ 5, ПКИ 17". В работе должен быть не только описание стандарта, но также и некоторый ...Закрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно выполнить работу по БухУчету, суть в следующем: дан начальный баланс и 29 хоз. операций. Необходимо составить на конец месяца бух баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных ср-в. (формы ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужна курсовая работа по буху, на тему "Учет финансовых вложений". Работа должна быть не списана, то есть достаточно уникальна и оригинальна (написана с нуля). Требования все стандартные к курсовым работам по шрифту и ...Завершен12 лет назад
Есть небольшая статья, про нефтянную промышленность в США. Статья очень короткая, специфических терминов практически не содержит. Есть немного экономической тематики. Нужно срочно сделать перевод этой статьи.Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен доклад на тему "Объемы и динамика инвестиций в нефтегазовый сектор, распределение по сегментам и географическим регионам". По объему около 8 страниц, шрифт 12. Также нужно в докладе 3 графика и 3 таблицы. Нужно до ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен доклад на тему " Прогнозирование мировых и региональных инвстиций в мировую нефтянную и газовую промышленность". По объему: 6-8 страниц, 12 шрифт, между строк расстояие одинарное. По срокам: до 14 апреля. По содержанию: Нужны данные ...Закрыт13 лет назад
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Добрый день! Нужен реферат по экономике недвижимости на тему "Риски инвестирования в недвижимость и возможности управления ими". Вступление, основная часть, заключение, список литературы. 14-16 страниц. По мимо этого, нужна выдержка реферата примерно на 2 полные ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Нужен реферат "От Бреттон-Вудса до Кингстона" по предмету мировая экономика. Страниц 13-16, шрифт 1,5. Срок готовой работы - понедельник(23 00 по мск) 6 декабря - т.е. завтра.Закрыт13 лет назад
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День добрый! Нужен реферат по маркетингу на тему "Товароведение и сбыт" по следующему плану: Введение 1) понятие канала товароведения и ее функции 2) формы маркетинговых систем 3) Оптовые рознич. 4) выбор канала товароведения 5) работа канала товароведения Заключение Список литературы Объем 25-35 страниц Срок - до ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Реферат по маркетингу. Тема - ценообразование в маркетинге. Нужно сделать до вечера 25 ноября(четверг). План таков: вступление, понятие ценовой политики в маркетинге, ценовые стратегии и тактика, методы ценообразования в маркетинге, заключение, список литературы. Более подробный ...Завершен13 лет назад
Нужна курсовая работа по тема "Проблемы совершенствования нормирования труда". Структура курсовой обычная. Вступление, основная часть(теория+практика), заключение, список литературы. Естественно надо "оригинальную" работу. Практику нужно будет сделать по нефтегазовым предприятиям ( любая область). Страниц порядка 30(+-), ...Завершен13 лет назад