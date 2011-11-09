Znacer

Лаз Znacer

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анализ финансовой деятельности

    Добрый день. Требуется написать теоретическую главу диплома об анализе финансовой-экономической деятельности и описание предприятия. (характеристика его деятельности, краткий анализ показателей). Подробности и информацию о предприятии предоставлю исполнителю. Шрифт 14, страниц ~30 (+-4). Срок выполнения до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая - анализ ФХД

    $25

    Добрый день Нужна курсовая работа по анализу финансовой хозяйственной деятельности. Тема Анализ оборотных активов. План и все, из чего надо делать есть.Подробности обсуждаются с заказчиком. Отчетности компании также есть. Срок до утра 2 декабря.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая, финансовый менеджмент

    Добрый день. Требуется написать курсовую работу по предмету финансовый менеджмент, тема "формирoвание, использoвание и пути улучшения (по структуре) обopотных активов". Требования все стандартные, объем порядка 30 страниц, шрифт 14. Срок на работу примерно две недели, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отчет по практике

    Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было. Подробности все в личке опишу.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая по МСФО/БухУчет

    Добрый день! Нужно сделать курсовую работу по теме «Учет финансовых инструментов. МСФО 32 „Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации“, ПКИ 5, ПКИ 17». В работе должен быть не только описание стандарта, но также и некоторый ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по бухучету

    Добрый день! Нужно сделать курсовую работу по теме "Учет финансовых инструментов. МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации», ПКИ 5, ПКИ 17". В работе должен быть не только описание стандарта, но также и некоторый ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа по бухучету

    Добрый день. Нужно выполнить работу по БухУчету, суть в следующем: дан начальный баланс и 29 хоз. операций. Необходимо составить на конец месяца бух баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных ср-в. (формы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа по бухучету

    Добрый день. Нужна курсовая работа по буху, на тему "Учет финансовых вложений". Работа должна быть не списана, то есть достаточно уникальна и оригинальна (написана с нуля). Требования все стандартные к курсовым работам по шрифту и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод краткой статьи

    Есть небольшая статья, про нефтянную промышленность в США. Статья очень короткая, специфических терминов практически не содержит. Есть немного экономической тематики. Нужно срочно сделать перевод этой статьи.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доклад по международной экономике

    Нужен доклад на тему "Объемы и динамика инвестиций в нефтегазовый сектор, распределение по сегментам и географическим регионам". По объему около 8 страниц, шрифт 12. Также нужно в докладе 3 графика и 3 таблицы. Нужно до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доклад по экономике зарубежной промышленности

    Нужен доклад на тему " Прогнозирование мировых и региональных инвстиций в мировую нефтянную и газовую промышленность". По объему: 6-8 страниц, 12 шрифт, между строк расстояие одинарное. По срокам: до 14 апреля. По содержанию: Нужны данные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по экономике недвижимости

    $15

    Добрый день! Нужен реферат по экономике недвижимости на тему "Риски инвестирования в недвижимость и возможности управления ими". Вступление, основная часть, заключение, список литературы. 14-16 страниц. По мимо этого, нужна выдержка реферата примерно на 2 полные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Реферат маркетинг

    $17

    День добрый! Нужен реферат по маркетингу на тему "Товароведение и сбыт" по следующему плану: Введение 1) понятие канала товароведения и ее функции 2) формы маркетинговых систем 3) Оптовые рознич. 4) выбор канала товароведения 5) работа канала товароведения Заключение Список литературы Объем 25-35 страниц Срок - до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат по маркетингу

    Реферат по маркетингу. Тема - ценообразование в маркетинге. Нужно сделать до вечера 25 ноября(четверг). План таков: вступление, понятие ценовой политики в маркетинге, ценовые стратегии и тактика, методы ценообразования в маркетинге, заключение, список литературы. Более подробный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая работа

    Нужна курсовая работа по тема "Проблемы совершенствования нормирования труда". Структура курсовой обычная. Вступление, основная часть(теория+практика), заключение, список литературы. Естественно надо "оригинальную" работу. Практику нужно будет сделать по нефтегазовым предприятиям ( любая область). Страниц порядка 30(+-), ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
liliy
Лилия 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
31 отзыв
$45
10 баллов
11 лет назад
Курсовая, финансовый менеджмент
Платежеспособный заказчик, рекомендую!
Все оперативно и быстро. Работа оценена на отлично. Была небольшая переделка - Лилия за короткий срок удовлетворила претензии преподавателя. Рекомендую.
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liliy
Лилия 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
31 отзыв
$20
10 баллов
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Курсовая - анализ ФХД
Заказчик четко оговаривает задание, оплата моментально. Мои рекомендации.
Хороший и адекватный заказчик, условия и сроки соблюдаются, а что еще надо) Работа оценена на отлично.
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Отчет по практике
Огромное спасибо Вам, Дмитрий, за интересное задание, оперативную связь, приятное общение и прекрасное отношение ко мне, как исполнителю. Хочется отметить высокий профессионализм Дмитрия в ведении проекта, быструю и достойную оплату. Рекомендую однозначно!
Все выполнено в срок, даже на час быстрее. (проект был срочный на сутки). Кроме того, проведен гораздо серезнее анализ, чем я рассчитывал и небольшая переделка с моими пожеланиями. Елена всегда быстро выходила на связь и помогла разобратся в возникающих вопросах по работе. Спасибо
Ответный отзыв
Mulberry
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$0
10 баллов
12 лет назад
Курсовая работа по бухучету
Отличный заказчик: четкое задание, моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Рад сотрудничеству, очень качественная и грамотная работа. Как и в прошлый раз.
Ответный отзыв
showbizstudio
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-4)
$15
10 баллов
13 лет назад
Реферат по экономике недвижимости
Отличный заказчик, чёткое ТЗ, оплата как договорились - без торгов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично!
Ответный отзыв