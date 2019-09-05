Znaniekachestvo

Репетитор французского языка с большим опытом работы

Работаю репетитором французского языка более 15 лет, владею авторской методикой преподавания с подстройкой к ментальным и психологическим особенностям учащегося. Мой курс - ускоренный. Ставлю профессионально произношение, то есть Вас будут ПОНИМАТЬ французы. Меня от француженок по произношению не отличают.

Во время урока акцент ставлю на разговор и произношение,

все письменные задания Вы делаете дома.

За 2 месяца по 2 занятия в неделю по 1 час у обеспечиваю уровень А1.

Если берёте больше часов, то процесс идёт быстрее. Работаю по СКАЙПУ /вайберу/Телеграмму и у себя ДОМА.

Готовлю к экзаменам DELF, DALF и другим видам работ.

Работаю без выезда к ученику (за выезд дополнительная оплата.). Живу в районе метро Г.Днепра г. Киева, прямо возле метро.

Минимальный уровень стоимости - 275 грн за 60 минут для детей и взрослых, 325 грн. с полного уровня А2.