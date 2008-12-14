Zodiak_FEW

Изготовление теле- и радиорекламы, офисных фильмов и имиджевых роликов, размещение в СМИ...

Опыт работы с крупными предприятиями Мордовии и иногородними организациями и не только.

Наши клиенты:

Ардатовский Светотехнический Завод,

Фабрика мебели Мирта,

МордовАвтоДор,

Единая Россия,

Компания Гарант,

Салоны красоты и студии загара (Elite Visage, Имидж, Богиня, Ultra F и т.д.)

Магазины (Крепмаркет (Сеть магазинов Гвоздь), магазин Sash, магазин In City...)

Предоставляю образцы работ. Тел.89271926600