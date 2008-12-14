Zodiak_FEW

Изготовление теле- и радиорекламы, офисных фильмов и имиджевых роликов, размещение в СМИ...
Опыт работы с крупными предприятиями Мордовии и иногородними организациями и не только.
Наши клиенты:
Ардатовский Светотехнический Завод,
Фабрика мебели Мирта,
МордовАвтоДор,
Единая Россия,
Компания Гарант,
Салоны красоты и студии загара (Elite Visage, Имидж, Богиня, Ultra F и т.д.)
Магазины (Крепмаркет (Сеть магазинов Гвоздь), магазин Sash, магазин In City...)
Предоставляю образцы работ. Тел.89271926600
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