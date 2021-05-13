Продающие сайты под ключ с конверсией от 5-15%

Здравствуйте!

Меня зовут Зоя и я занимаюсь интернет-маркетингом.

Я создаю продающие сайты, а также оптимизирую уже готовые:

-Знаю, как создать сайт, чтобы его конверсия была от 5-15%. Знаю от чего зависит формирование лида и

переход к действию.

-Если у Вас уже есть сайт- помогу увеличить конверсию от 5-15% (маркетинговый аудит и оптимизация).

Я изучила множество разной информации, прошла различные курсы и

обучение. Закончила психфак (два курса лекций) : психология продаж и маркетинг.

Нерелевантный опыт работы:

Опыт работы в научно-исследовательской сфере с 2009г. (организация и оснащение научной лаборатории, ТО и диагностика оборудования, закупки и координация). Также имею опыт работы с большими объемами информации ( таблицы на 65-70 тыс.строк). Официальный опыт работы с 2007 года.

Образование:

2016 Московский институт психоанализа, Москва. Педагогика и психология, бакалавриат.

2012 Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, Москва. Факультет химической технологии и промышленной экологии, Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов, инженер.

2007 Московский промышленно-экономический колледж. Химическая технология органических веществ и топлива, техник.