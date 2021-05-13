Здравствуйте!
Меня зовут Зоя и я занимаюсь интернет-маркетингом.
Я создаю продающие сайты, а также оптимизирую уже готовые:
-Знаю, как создать сайт, чтобы его конверсия была от 5-15%. Знаю от чего зависит формирование лида и
переход к действию.
-Если у Вас уже есть сайт- помогу увеличить конверсию от 5-15% (маркетинговый аудит и оптимизация).
Я изучила множество разной информации, прошла различные курсы и
обучение. Закончила психфак (два курса лекций) : психология продаж и маркетинг.
Нерелевантный опыт работы:
Опыт работы в научно-исследовательской сфере с 2009г. (организация и оснащение научной лаборатории, ТО и диагностика оборудования, закупки и координация). Также имею опыт работы с большими объемами информации ( таблицы на 65-70 тыс.строк). Официальный опыт работы с 2007 года.
Образование:
2016 Московский институт психоанализа, Москва. Педагогика и психология, бакалавриат.
2012 Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, Москва. Факультет химической технологии и промышленной экологии, Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов, инженер.
2007 Московский промышленно-экономический колледж. Химическая технология органических веществ и топлива, техник.