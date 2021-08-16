Zolotarev0589

Специалист по рекламе РСЯ

Меня зовут Виталий Золотарёв.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 6.0," усиленно изучил самые

современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взаменпопрошу только отзыв о моей работе.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее.