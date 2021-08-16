Zolotarev0589

Валерий Золотарёв Zolotarev0589Zolotarev0589
34 годаРоссия/Иваново
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист по рекламе РСЯ
Меня зовут Виталий Золотарёв.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 6.0," усиленно изучил самые
современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взаменпопрошу только отзыв о моей работе.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее.
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