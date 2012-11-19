Было дело, назвали меня «Золотым пером». Вон, когда пригодилось.

Главное

Складно излагать мысли на бумаге – моя профессия. Занимаюсь этим с 16 лет, сразу после школы приняли в штат районной газеты, а сейчас мне, слава тебе Создатель, 51 год. Пишу, не стану лукавить перед столь почтенной аудиторией, блестяще. Если и дальше начистоту, то кроме бумагомарательства, к своему стыду, ничего делать больше не умею. Нет, гвоздь я вобью и кран, помнится, чинить пробовал, но лучше вам этого не видеть. Если кто и повинен в легком заикании супруги, то, каюсь, только я – первые подергивание шеи у нее начались как раз после приснопамятной починки крана, а потом и заикание приключилось.

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Собственно, что могу добавить о себе. В текстах всеяден. Благо интернет может обогатить пытливый ум всякой информацией, а на бумагу перенести ее, не составляет большого труда. Чего вы еще хотели? Золотое перо, как-никак, понимать надо! Исключительно золотое, если говорить о качестве работы. Если же о стоимости на мои нетленные строки, то справедливо будет несколько уточнить характеристику – скорее, позолоченное. В исключительных случаях, когда приходится работать, не разгибая спины и процесс захватывает, можно назвать его просто бойким.

Можно не читать

Выполнял подобные заказы от случая к случаю, потом втянулся, а сейчас даже удовольствие получаю. Хоть бесплатно пиши, ей Богу. Нравится мне играть словами, расставлять их, как фигуры на шахматной доске, в SEO-текстах. А в обычных, так извернуться, говоря о банальных, по сути, вещах, так акценты расставить, чтоб увлечь человека, дать ему понять, что именно скороварки-шуруповертки ему не доставало для полного счастья. Когда заказчик потом звонит и сообщает о выросших продажах, исключительно по природной вежливости, выслушиваю все его ахи – а чего он еще ожидал, спрашивается? Неужели сразу не понял, с кем дело имеет.

Если вы ещё здесь, тогда здравствуйте, наконец, и давайте работать дальше. Я вас заинтересовал, что и требовалось доказать.

Смотреть всем!

Наконец, ссылки на сайты, с которыми контачу сегодня. Они показательны в том плане, что только развиваются, как и я в новой для себя сфере, и практически весь контент принадлежит перу вашего покорного слуги.

http://резервируйте.рф/ - признаюсь, в ресторанах бываю не часто, а в текстовом формате даже перенасытился этой темой. Напишу и о ресторане, если вам надо, но только за мешок пирожных.

http://grapheme.ru/index.html - новый динамичный проект, приятные ребята, все креативненько, свежо, с такими заказчиками нравится работать.

http://lyalya-gav.ru/ - писал даже больше для души. Люблю животных. Удались рассказы о них, оформленные под письма читателей. Почитайте, если интересно.

http://webdress.ru – начинали здорово, но что-то уже пару месяцев нет заказов.

http://sk-stroikov.ru/ - строим, пилим, строгаем, что еще можно сказать.

http://newyork-bar.ru/ - едим, пьем, гуляем, короче, сколько можно впахивать.

Пока, полагаю, достаточно, буду добавлять по ходу действия.