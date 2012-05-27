Копирайтинг, рерайт, статьи, обзоры? слоганы

Старт в переговорах начинается:

Ведущие страницы ресурса: Главная, О Компании, Услуги, Рубрики объём от 1 до 2500 — 30$

Слоган от 70$ с визуализацией концепции;

Коммерческое предложение от 50$;

Стоимость 1000 знаков с $7;

Любой тематический информационный seo-текст для наполнения сайта, в одном экз., объёмом: от 1 до 2000 знаков — $20 (далее по прайсу за 1000 знаков)

Стоимость массовых объёмов обсуждается отдельно. Естественно, с акционной скидкой для вас, уважаемый Заказчик.

Если вы не против, то прошу учесть особенности моей деятельности (по описи – 4 штуки):

не пишу ТЕСТовые. Мой стиль и разнообразие тематик, вы увидите в портфолио;

не работаю тексты с адюльт тематикой (под любым соусом). Вы уж извините, но начинают брать верх инстинкты, и… мозг отключается, а пальцы перестают чувствовать клавиатуру;

не утруждайте себя, если вы заведомо видите во мне тупого исполнителя, а не равноправного партнёра. Каждый проект – это часть меня, а не идиотское переписывание с webстраниц очередной чуши о лучших компаниях с… лучшими товарами из… одной бочки;

не утруждайте себя, если вы, преследуя цель вырваться в выдаче в ТОП 10 или продать товар, пытаетесь сэкономить на текстовом контенте (как минимум, опустите ноги на землю, так не бывает).

Более полное Портфолио по адресу: http://www.myrubicon.ru/portfolio/