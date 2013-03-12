Zorec

Сергей Zorec

 
28 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

dig555
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Копирование компьютерной литературы. Сжатые сроки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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