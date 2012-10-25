Кадровое делопроизводство
Текущее и перспективное планирование, бизнес планирование
Ведение управленческого учета, подготовка бюджета доходов и расходов,
Анализ бюджета предприятия, себестоимости, финансовых показателей, кредиторской и дебиторской задолженности
Статистическая отчетность
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Составление калькуляций
Разработка форм оплаты труда и методов премирования.
Составление штатного расписания, коллективных и трудовых договоров
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Отзывы заказчиков
$25
9 баллов
11 лет назад
Ирина оперативно принялась выполнять задание, ответственно подошла к работе, не пропадала на выходных, уложилась в установленные сроки и со знанием дела подошла к вопросу. Профессионально выполнила работу.
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга