Zorenoc

Ирина Зорина Zorenoc

 
63 годаРоссия/Ставрополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

 Кадровое делопроизводство

 Текущее и перспективное планирование, бизнес планирование

 Ведение управленческого учета, подготовка бюджета доходов и расходов,

 Анализ бюджета предприятия, себестоимости, финансовых показателей, кредиторской и дебиторской задолженности

 Статистическая отчетность

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

 Составление калькуляций

 Разработка форм оплаты труда и методов премирования.

 Составление штатного расписания, коллективных и трудовых договоров

Отзывы заказчиков
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
9 баллов
11 лет назад
Составить положение об оплате труда
Ирина оперативно принялась выполнять задание, ответственно подошла к работе, не пропадала на выходных, уложилась в установленные сроки и со знанием дела подошла к вопросу. Профессионально выполнила работу.
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга