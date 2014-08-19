Превосходное знание английского языка.
Высшее образование:
-Степень бакалавра по биотехнологии и пищевой промышленности. Обучение 100% на английском языке.
-МБА (National Cheng Kung University, топ 2 среди вузов на Тайване). Обучение 100% на английском языке.
Совершенствую знание языка на каждодневной основе. Опыт написания научных академических статей, приготовления презентаций и диссертаций на английском языке.
Являюсь автором научной работы при университете: "Electronic word-of-mouth: Social Capital Theory perspective".
Работаю с форматами doc., pdf., ppt.
Тариф договорной: от $2 до $5 за 1500 знаков с пробелами исходного текста в зависимости от сложности материала и сроков выполнения работы.
Методы оплаты: western union
Только 100% предоплата