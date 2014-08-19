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Превосходное знание английского языка.

Высшее образование:

-Степень бакалавра по биотехнологии и пищевой промышленности. Обучение 100% на английском языке.

-МБА (National Cheng Kung University, топ 2 среди вузов на Тайване). Обучение 100% на английском языке.

Совершенствую знание языка на каждодневной основе. Опыт написания научных академических статей, приготовления презентаций и диссертаций на английском языке.

Являюсь автором научной работы при университете: "Electronic word-of-mouth: Social Capital Theory perspective".

Работаю с форматами doc., pdf., ppt.

Тариф договорной: от $2 до $5 за 1500 знаков с пробелами исходного текста в зависимости от сложности материала и сроков выполнения работы.

Методы оплаты: western union

Только 100% предоплата