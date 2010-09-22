Технические работы препресс любой сложности. 15 лет в препресс.

Большой опыт разноообразной работы в области допечатной подготовки (15 лет). Последние 10 лет преимущественно на платформе Macintosh.

Работал в рекламном издании, рекламном агентстве, редакции журнала, препресс-отделе типографии, дизайн-студии.

Дизайнером себя не считаю, предпочитаю сложную техническую работу с готовым "креативом" (эскизами, набросками). Моя стихия — вёрстка, отрисовка, ретушь, коллажирование, раскладка под штамп упаковок, POS-материалов и т. п.; подготовка материалов с учётом специфики широкоформатной печати, шелкографии, флексографии.

Работаю быстро и качественно.