Костюченко Дмитрий Zovut_menya_DimaZovut_menya_Dima
39 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Могу все если не докажете обратного
Создание сайтов с нуля а также с использованием WP, Joomla
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 30 дней
#1488
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2070
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2651
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2692
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4941
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5942