Тот самый фрилансер, который готов работать за еду

Здравствуйте. Я начинающий Веб-разработчик. На данный момент прохожу обучение в Яндексе по специальности Веб-разработка. Пока не умею делать некоторые вещи (слайдеры, js, бэкенд). Но могу верстать лендинги, сайты-визитки и html-письма. Организацию файлов делаю по БЭМ Nested (блоки можно повторно использовать на других страницах сайта). В качестве портфолио пока могу продемонстрировать только третью проектную работу, которую делали во время обучения - https://zoytz.github.io/russian-travel/ (остальные проектные работы не публиковались). Спасибо.