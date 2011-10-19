Опыт в профессиональном программировании под web - 3 года.
Основное направление работы - разработка корпоративных веб-приложений (проектирование/написание)
Специализация: MS .NET (C#,VB.NET), ASP.NET, MS SQL, AJAX
Знание других технологий: паттерны ООП, web-services, javascript, XML, PL-SQL(oracle), css
Навыки:
сбор требований,
проекторивание архитектуры ПО,
работа в территориально-распределенной команде,
следование заданному процессу разработки,
технический и разговорный английский,
работа с иностранными заказчиками,
адекватная оценка сроков работ,
ведение документации,
оформление кода по заданным стандартам (документирование, форматирование).
Качества: целеустремленность, пунктуальность, обучаемость, гибкость, творческий подход к работе.
Образование - УГТУ-УПИ, радиофак
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