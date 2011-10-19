Опыт в профессиональном программировании под web - 3 года.

Основное направление работы - разработка корпоративных веб-приложений (проектирование/написание)

Специализация: MS .NET (C#,VB.NET), ASP.NET, MS SQL, AJAX

Знание других технологий: паттерны ООП, web-services, javascript, XML, PL-SQL(oracle), css

Навыки:

сбор требований,

проекторивание архитектуры ПО,

работа в территориально-распределенной команде,

следование заданному процессу разработки,

технический и разговорный английский,

работа с иностранными заказчиками,

адекватная оценка сроков работ,

ведение документации,

оформление кода по заданным стандартам (документирование, форматирование).

Качества: целеустремленность, пунктуальность, обучаемость, гибкость, творческий подход к работе.

Образование - УГТУ-УПИ, радиофак

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