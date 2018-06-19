Zuevav

Алексей Zuevav

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Макрос exel VBA
Спасибо, Алексей, за проект. Рекомендую как хорошего заказчика.
Работа была выполнена быстро и качественно. Буду обращаться еще если понадобиться.
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d33mk4
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
7 баллов
10 лет назад
Исправить ошибки 1C Bitrix
нормальный заказчик
Выполнено отлично и в срок.
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seduc178
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Создать шаблон для Wordpress
Все супер. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Все очень здорово и профессионально. Большое спасибо Денису. Если нужна будет работа еще сразу пойду к нему.
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Stan-87
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработать оболочку калькулятора диагноза
Отличный заказчик. Рекомендую!
Все сделано очень хорошо. Так как нужно. Буду обращаться еще если подадобиться.
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Aetheria
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Ретушь панорамной фотографии
Очень довольна сотрудничеством, четко поставленное задание, оперативная достойная оплата.
Все сделанно шикарно, очень быстро и профессионально.
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