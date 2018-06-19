Требуется создать Flow на моей стороне с параметрами: При создании нового элемента в листе SP, запускается выборка из существующих строк листа по колонке, при нахождении совпадений, отправить письма на адреса совпавших строк, поставить значение send ...
- $30Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Имеются исходники пока не опубликованных приложений для iOS (Swift + Pods) и Android сервер логики уже поднят. что требуется: доработка приложения под новый SDK добавить возможность сканирования QR кода для считывания с него специального кода помощь с публикацией приложений. NDR обязательно.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется аудит и SEO оптимизация сайта zetit.ruПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется принять информацию от MQTT в RED NODE формате: tele/Voda/SENSOR = {"Time":"2018-06-19T19:45:10", "COUNTER":{"C1":10,"C2" :15}} преобразовать и отправить в MQTT как: domoticz/in = {"idx":22,"svalue":"10" } domoticz/in = {"idx":23,"svalue":"15" } вывести данные с счетчиков С1 и С2 в RED NODE DashboardСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
[list]Есть не большое задание, в векторе нужна картинка[/list]Что-то вроде, но обыграть как будто это буква Нужно именно начертанием в черном цвете. это будет одной из буквой QИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Необходимо добавить рубрику г. Зеленоград 2. Не все квартиры (Вторичное жилье), которые размещены через Администрирование, отображаются на сайте. 3. В разделе Продажа во вкладке Расположение (до сортировки) отображаются и дублируются МО. Химки и МО, Химки. Здесь ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Поднять тестовый сайт на Joomle из backup, предоставить внешний доступ к сайту на месяц, сбросить пароль администратора. Возможны дальнейшие работы по модификации сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
В связи с редизайном сайта и для повышении имиджа компании требуется разработать логотип (или фирм. стиль) в более строгом, корпоративном виде, для использования не только на сайте, но и документах Компания занимается IT аутсорсингом В ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт9 лет назад
Планируется единый дизайн сайтов нужно создать шаблон для Биитрикс и Wordpress дизайн за основу http://www.autostels.ru изменяем немного цветовое решение и картинки. сайты для изменения alfa-avto.net (на Wordpress) и alfa-shop.net (на Битрикс)Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
написать макрос VBA для скрытия\востановления скрытых строк с пустыми или нулевыми значениями, работа по кнопке с двумя значениями (подготовить к печати\ показать скрытые)Системное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тема дипломной работы «Програмные средства антивирусной безопасности». объем 60–65 страниц. Сроки сдачи: 10.03.14 + презентация по диплому.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Исправить ошибки 1C Bitrix, нестабильная работа сайта и админ панели. firstrk.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Слетел head (картинка) в 1С Bitrix - в обшем проверить состояния сайта. доработать модуль сортиротировки вторичного жилья. сайт firstrk.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
нужно добавить код кнопки на сайт Fisrtrk.ru под кнопку заказ звонкаВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработка программы и базы для управления полиграфии, на данный момент вся база содержится в exel. Нужно создать программу с многопользовательским доступом и работой по сети. Для занесении проекта, ведении проекта, прикреплени jpg файла проекта, формирования ...Базы данных18 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать шабон для Wordpress, копию с сайта http://www.pah-info.com/HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
На панорамной фотографии, для фартука на кухне, нужно убрать людей из моря и с пляжа, но так же сделать это так чтобы при печати фотографии это не бросалось в глаза, есть свое ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно разработать приложение с быстрым запуском с одного значка ,без установки, для запуска с flash носителя. Приложение - это калькулятор индекса вероятности, очень простой, ставим галочки в нужных места он считает баллы, на выходе получаем одну ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад