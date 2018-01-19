3d artist

Назаренко Ольга Николаевна

Дата рождения: 24 марта 1981

Регион: Киев

Телефон: 068-810-64-45

E-mail: [email protected]

Ключевая информация

Портфолио: https://picasaweb.google.com/110316829565318784651/6299830061994793729

Знание: 3DS Max, Vray, Zbrush, Photoshop, Aftereffects, программный комплекс Microsoft Office

Сертификат Autodesk (3ds max Professional; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB

Сертификат Autodesk (Rendering; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB

Сертификат по изучению Zbrush (Zbrush; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB

Опыт работы

3dartist (фриланс)

май 2008 - настоящее время (8 лет 2 мес)

H2O Animation Studio

Моделирование итекстурирование обьектов

3dartist

ноябрь 2012 - май 2014 (1 год 7 мес)

Студия Fisheye Vision

Создание материалов для планетариев c использованием технологий Fulldome(полнокупольные лекции и учебные материалы). Принимала участие в следующих проектах (поиск и обработка графических материалов, моделинг, текстурирование, компоновка видео материалов в Афтерэффекте):

- Сферический фильм «На голубой планете»

- Сферический фильм «Сокровища Вселенной»

- Космическая викторина «Земля, Луна и Солнце»

- Сферический фильм «Удивительное путешествие посолнечной системе»

3d художник-конструктор

март 2008 - февраль 2009 (1 год)

3dSolutions

Моделирование и текстурирование интерьеров иэкстерьеров, поиск и обработка материалов. Принимала участие в создании проекта Jasmine Garden -совместная работа с Дубаи, проект искусственных насыпных островов

Делопроизводитель

ноябрь 2006 - октябрь 2007 (1 год)

Аэро-Экспресс,ООО (http://www.aero-express.com.ua)

Составление приказов, ведение документации

Секретарь

сентябрь 2005 - ноябрь 2006 (1 год 3 мес)

Страховоеобщество «Стройполис»

Составление приказов, ведение документации

Секретарь

сентябрь 2002 - август 2005 (3 года)

Межрегиональная Академия управления персоналом

Набор на компьютере учебных материалов, ведение документации кафедры

Образование

Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев)

Год окончания 2004

Экономика и управление персоналом Магистр

Английский - продвинутый

Русский - родной

Украинский - родной