Назаренко Ольга Николаевна
Дата рождения: 24 марта 1981
Регион: Киев
Телефон: 068-810-64-45
E-mail: [email protected]
Ключевая информация
Портфолио: https://picasaweb.google.com/110316829565318784651/6299830061994793729
Знание: 3DS Max, Vray, Zbrush, Photoshop, Aftereffects, программный комплекс Microsoft Office
Сертификат Autodesk (3ds max Professional; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB
Сертификат Autodesk (Rendering; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB
Сертификат по изучению Zbrush (Zbrush; Autodesk Autorised Training Center ARTCLUB
Опыт работы
3dartist (фриланс)
май 2008 - настоящее время (8 лет 2 мес)
H2O Animation Studio
Моделирование итекстурирование обьектов
3dartist
ноябрь 2012 - май 2014 (1 год 7 мес)
Студия Fisheye Vision
Создание материалов для планетариев c использованием технологий Fulldome(полнокупольные лекции и учебные материалы). Принимала участие в следующих проектах (поиск и обработка графических материалов, моделинг, текстурирование, компоновка видео материалов в Афтерэффекте):
- Сферический фильм «На голубой планете»
- Сферический фильм «Сокровища Вселенной»
- Космическая викторина «Земля, Луна и Солнце»
- Сферический фильм «Удивительное путешествие посолнечной системе»
3d художник-конструктор
март 2008 - февраль 2009 (1 год)
3dSolutions
Моделирование и текстурирование интерьеров иэкстерьеров, поиск и обработка материалов. Принимала участие в создании проекта Jasmine Garden -совместная работа с Дубаи, проект искусственных насыпных островов
Делопроизводитель
ноябрь 2006 - октябрь 2007 (1 год)
Аэро-Экспресс,ООО (http://www.aero-express.com.ua)
Составление приказов, ведение документации
Секретарь
сентябрь 2005 - ноябрь 2006 (1 год 3 мес)
Страховоеобщество «Стройполис»
Составление приказов, ведение документации
Секретарь
сентябрь 2002 - август 2005 (3 года)
Межрегиональная Академия управления персоналом
Набор на компьютере учебных материалов, ведение документации кафедры
Образование
Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев)
Год окончания 2004
Экономика и управление персоналом Магистр
Английский - продвинутый
Русский - родной
Украинский - родной
- Suitcase104 просмотра
- Gargoyle_2128 просмотров
- Gargoyle_1128 просмотров
- Gargoyle135 просмотров
- Man in cloth123 просмотра
- Man103 просмотра
- Woman character117 просмотров
- Port111 просмотров
- House128 просмотров
- Tree house104 просмотра
- Living room102 просмотра
- Trailer_2101 просмотр