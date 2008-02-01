Резюме "Бильд - редактор" ."Фото - редактор"
Игнатченко Александр Борисович
Бильд - редактор
E-mail [email protected]
Тел. +7 (926) 118-25-82 (моб.)
Проживание Москва
Дом. адрес Ленинский проспект 152/2
Ближайшая станция метро (по отношению к Вашему месту проживания) Юго-Западная
Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа
Дата рождения: 22.03.1984
Дата последнего изменения резюме 11.01.2009 22:27
Ожидаемый уровень месячного дохода 35 000 руб.
Переезд Переезд невозможен
ИСКУССТВО/РАЗВЛЕЧЕНИЯ/МАСС-МЕДИА
Дизайн, графика, живопись
Журналистика
Фотография
ОБРАЗОВАНИЕ
основное
2003 - Профессиональный (политехнический) лицей № 32 конструктор - модельер верхней одежды
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
02.2008 - ФГУП РАМИ РИА Новости
Бильд - редактор
Поиск и подборка иллюстраций, цветокоррекция, ретушь, работа с редакторскими интерфейсами и банками изображений, работа с новостными баннерами.Основные программы: Photoshop, Illustrator.
Гражданство:
Россия
Языки
Русский : Родной язык
не владею никакими
Ключевые навыки:
Быстрое и качественное выполнение работы ,трудолюбие ,добросовестность