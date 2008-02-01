Фото редактура

Резюме "Бильд - редактор" ."Фото - редактор"

Игнатченко Александр Борисович

Бильд - редактор

E-mail [email protected]

Тел. +7 (926) 118-25-82 (моб.)

Проживание Москва

Дом. адрес Ленинский проспект 152/2

Ближайшая станция метро (по отношению к Вашему месту проживания) Юго-Западная

Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа

Дата рождения: 22.03.1984

Дата последнего изменения резюме 11.01.2009 22:27

Ожидаемый уровень месячного дохода 35 000 руб.

Переезд Переезд невозможен

ИСКУССТВО/РАЗВЛЕЧЕНИЯ/МАСС-МЕДИА

Дизайн, графика, живопись

Журналистика

Фотография

ОБРАЗОВАНИЕ

основное

2003 - Профессиональный (политехнический) лицей № 32 конструктор - модельер верхней одежды

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

02.2008 - ФГУП РАМИ РИА Новости

Бильд - редактор

Поиск и подборка иллюстраций, цветокоррекция, ретушь, работа с редакторскими интерфейсами и банками изображений, работа с новостными баннерами.Основные программы: Photoshop, Illustrator.

Гражданство:

Россия

Языки

Русский : Родной язык

не владею никакими

Ключевые навыки:

Быстрое и качественное выполнение работы ,трудолюбие ,добросовестность