Аудит профиля 500р:
разбор шапки, никнейма аккаунта
определение целевой аудитории
выявление УТП
выстраивание лид-магнита (для первого знакомства с клиентами)
формирование оффера (выгодное предложение для повышения лояльности)
проработка ленты, визуального оформления
анализ конкурентов
предложения по развитию и продвижению
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Контент-план на месяц - 2000р
подразумевает гармоничное соотношение продающих, информационных и развлекательных постов (30 штук). Предоставляю не просто схему тем для постов, но и помогу продумать или отредактировать текст, т.е. включена работа в качестве копирайтера. С готовым результатом мы можете настроить автопостинг на 30 дней вперед и потратить освободившиеся часы своей жизни на более приятные вещи
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Контент-стратегия в сторис - 2000р
Создание вовлекающих сторис (15-20 штук) с опросами, тестами, вопросами
Формирование единого запоминающегося оформления и стиля
Создание нескольких креативных игр
Рекомендации по съемке и монтажу
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Полное ведение аккаунта - 10000р в месяц
Входит аудит профиля (читай выше)
Вся работа по составлению контент-плана, созданию сторис и написанию постов ложится на меня, а у вас освобождается куча времени на свои дела)
Разработка стратегии по продвижению
Подключение бесплатных методов продвижения (массфол, масслайкинг, комментинг, взаимный пиар)
Подбор блогеров для рекламы
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Таргет - 10000р в месяц
Аудит профиля для подготовки к рекламе
Анализ целевой аудитории
Настройка рекламного кабинета Facebook
Составление текста для рекламных макетов
Создание макетов
A/B-тестирование макетов (Занимает 3−4 дня)
Запуск основных рекламных кампаний с наилучшими результатами
Корректировка рекламных кампаний по необходимости
Анализ результатов