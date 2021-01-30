SMM специалист

Аудит профиля 500р:

разбор шапки, никнейма аккаунта

определение целевой аудитории

выявление УТП

выстраивание лид-магнита (для первого знакомства с клиентами)

формирование оффера (выгодное предложение для повышения лояльности)

проработка ленты, визуального оформления

анализ конкурентов

предложения по развитию и продвижению

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Контент-план на месяц - 2000р

подразумевает гармоничное соотношение продающих, информационных и развлекательных постов (30 штук). Предоставляю не просто схему тем для постов, но и помогу продумать или отредактировать текст, т.е. включена работа в качестве копирайтера. С готовым результатом мы можете настроить автопостинг на 30 дней вперед и потратить освободившиеся часы своей жизни на более приятные вещи

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Контент-стратегия в сторис - 2000р

Создание вовлекающих сторис (15-20 штук) с опросами, тестами, вопросами

Формирование единого запоминающегося оформления и стиля

Создание нескольких креативных игр

Рекомендации по съемке и монтажу

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Полное ведение аккаунта - 10000р в месяц

Входит аудит профиля (читай выше)

Вся работа по составлению контент-плана, созданию сторис и написанию постов ложится на меня, а у вас освобождается куча времени на свои дела)

Разработка стратегии по продвижению

Подключение бесплатных методов продвижения (массфол, масслайкинг, комментинг, взаимный пиар)

Подбор блогеров для рекламы

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Таргет - 10000р в месяц

Аудит профиля для подготовки к рекламе

Анализ целевой аудитории

Настройка рекламного кабинета Facebook

Составление текста для рекламных макетов

Создание макетов

A/B-тестирование макетов (Занимает 3−4 дня)

Запуск основных рекламных кампаний с наилучшими результатами

Корректировка рекламных кампаний по необходимости

Анализ результатов