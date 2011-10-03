Флеш анимация, банеры. Большой опыт удалённой работы.
Профессиональный баннермейкер. Работал над множеством проектов. Также длительный период удалённо работал с компанией 1С (Образовательные программы ) в качестве флеш-аниматора.
Портфолио
- World Of Tanks157 просмотров
- Virtonomica.ru (Tank)144 просмотра
- Virtonomica.ru CS134 просмотра
- SMS-шпион154 просмотра
- Онлайн аукцион (2)110 просмотров
- Аудио наркотики (1)136 просмотров
- Аудио наркотики (2)128 просмотров
- Мобильный шпион (3)131 просмотр
- Мобильный шпион (2)149 просмотров
- Мобильный шпион (1)153 просмотра
- Mobile ICQ139 просмотров
- ICQ шпион154 просмотра