Zum00t

Вадим Галкин Zum00t

 
38 летУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Флеш анимация, банеры. Большой опыт удалённой работы.

Профессиональный баннермейкер. Работал над множеством проектов. Также длительный период удалённо работал с компанией 1С (Образовательные программы ) в качестве флеш-аниматора.

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