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Добрый день, Меня зовут Ираклий, и я являюсь Веб-Дизайнером
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Окончил курсы по Веб-Дизайну
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С радостью хочу внести свои навыки в вашу работу, дабы выполнять ваши заказы максимально качественно
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Буду рад к сотрудничеству с вами :)
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Я в соц сетях
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