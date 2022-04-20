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Добрый день, Меня зовут Ираклий, и я являюсь Веб-Дизайнером

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Окончил курсы по Веб-Дизайну

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С радостью хочу внести свои навыки в вашу работу, дабы выполнять ваши заказы максимально качественно

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Буду рад к сотрудничеству с вами :)

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Я в соц сетях

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