Всеволод Зяблов ZyablovVsevolodZyablovVsevolod
Персональная страница: http://finch-fincher.wix.com/finch
Опыт работы.
2000-2007 Дизайнер интерьеров, художник исполнитель настенных росписей и рельефов
(частная практика)
2005-2012 Художник-реставратор в мастерской реставрации станковой масляной живописи
«Реставратор» (http://restorer.com.ua)
2004-2014 Руководитель в «Реставрационной Мастерской В. Зяблова»
(http://finch-fincher.wix.com/zyablov)
2013-2014 2-д художник в «Sphere Games», Одесса.
Образование.
1999-2004 Одесское Государственное Художественное Училище им. М.Б. Грекова,
живописное отделение. Художник-живописец, педагог.
2004-2010 Национальная Академия Изобразительных Искусств и Архитектуры,
магистратура реставрационного отделения. Художник-реставратор, педагог.
Профессиональные навыки.
Карандашный рисунок, скетч (быстрый, проработанный), классическая живопись (в любой манере),
Владение навыками работы с планшетом и пакетом Photoshop CS на профессиональном уровне.
Владение языками.
Русский - свободно
Украинский - свободно
Английский - средний (на уровне чтения технической литературы).
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