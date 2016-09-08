Профессиональный художник. Работаю с удовольствием!

Персональная страница: http://finch-fincher.wix.com/finch

Опыт работы.

2000-2007 Дизайнер интерьеров, художник исполнитель настенных росписей и рельефов

(частная практика)

2005-2012 Художник-реставратор в мастерской реставрации станковой масляной живописи

«Реставратор» (http://restorer.com.ua)

2004-2014 Руководитель в «Реставрационной Мастерской В. Зяблова»

(http://finch-fincher.wix.com/zyablov)

2013-2014 2-д художник в «Sphere Games», Одесса.

Образование.

1999-2004 Одесское Государственное Художественное Училище им. М.Б. Грекова,

живописное отделение. Художник-живописец, педагог.

2004-2010 Национальная Академия Изобразительных Искусств и Архитектуры,

магистратура реставрационного отделения. Художник-реставратор, педагог.

Профессиональные навыки.

Карандашный рисунок, скетч (быстрый, проработанный), классическая живопись (в любой манере),

Владение навыками работы с планшетом и пакетом Photoshop CS на профессиональном уровне.

Владение языками.

Русский - свободно

Украинский - свободно

Английский - средний (на уровне чтения технической литературы).