Zzombak

Рустам Валиахметов Zzombak

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Занимаюсь дизайном и визуализацией интерьеров, экстерьеров, а также моделированием.

Опыт работы 5 лет.

Работаю в 3ds max, ArchiCAD, VRay, AutoCAD,Photoshop

AutoCAD3ds MaxArchiCADPhotoshop
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