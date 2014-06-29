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Сергей _-grey-_

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
5 лет коммерческой разработки!

Широкий спектр услуг в сфере веб-разработки.

Опыт создания проектов различной сложности, от лендинга до новостного портала.

Увы, наши услуги не стоят дешево, ведь у нас не работают студенты недоучки, а каждый член команды - это мастер своего дела.

Но поверьте, предлагаемое качество, оправдывает затраты.

Свяжитесь с нами и мы найдем компромисс

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Отзывы заказчиков
dop_work
Евгений 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка магазина
Работа стоила своих денег, результатом доволен. За SEO-оптимизацию отдельное спасибо;)
успешная сделка
Ответный отзыв