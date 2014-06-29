5 лет коммерческой разработки!
Широкий спектр услуг в сфере веб-разработки.
Опыт создания проектов различной сложности, от лендинга до новостного портала.
Увы, наши услуги не стоят дешево, ведь у нас не работают студенты недоучки, а каждый член команды - это мастер своего дела.
Но поверьте, предлагаемое качество, оправдывает затраты.
Свяжитесь с нами и мы найдем компромисс
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Портфолио
- Интернет портал174 просмотра
- Landing Page165 просмотров
- Интернет магазин177 просмотров
- Landing Page202 просмотра
- Landing Page141 просмотр
- Интернет магазин103 просмотра
- Интернет магазин134 просмотра
- Сайт компании146 просмотров
- Сайт компании118 просмотров
- Дизайн и верстка шаблона123 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Работа стоила своих денег, результатом доволен. За SEO-оптимизацию отдельное спасибо;)
Ответный отзыв
успешная сделка