Транскрибатор

Занимаюсь транскрибацией видео и аудиозаписей в текстовый формат на русском языке. Работаю вручную, что гарантирует точность в каждом слове и каждой фразе. При необходимости убираю слова-паразиты, заикания, повторы.

Всегда соблюдаю сроки сдачи готового материала, делаю строго по ТЗ. Имеется опыт расшифровок вебинаров, интервью, монологов, уроков, семинаров.

По окончанию работы вы получите текстовый файл, разбитый на абзацы по смыслу и в соответствии с правилами русского языка. При возникновении каких-либо вопросов или необходимости корректировок иду навстречу заказчику.

Выполню Ваш заказ быстро, качественно, грамотно и в срок.