Выбери меня =) Верстка Сайтов Во Время, Надежно и Без лишних нервов...Помощь в реализации ваших Идей..

Не пользуюсь конструкторами и не советую..

То за что вы платите:

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Только вручную написанный чистый код.

Полное прохождение проверки на наличие ошибок W3C.

Всё Правильно отображается во всех браузерах.

Удобное пользование сайтом на мобильных устройствах и планшетах а так же ПК и телевизорах.

Использование современных технологий верстки.

Удобное редактирование содержимого..

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Навыки. Или список непонятных слов:

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HTML5, CSS3, SCSS,

LESS, GULP, WEBPACK,

JAVASCRIPT, JQUERY.

PLUGINS:

SLIDER, MIXITUP, FANCYBOX.

STAR RATING и тд...

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Онлайн: 24/7.

Доброжелательное отношение.

При принятии меня в качестве исполнителя -- предоставлю контактные данные для более удобного общения.

Мир Вам и спасибо за Ваш выбор.