Выбери меня =) Верстка Сайтов Во Время, Надежно и Без лишних нервов...Помощь в реализации ваших Идей..
Не пользуюсь конструкторами и не советую..
То за что вы платите:
(
Только вручную написанный чистый код.
Полное прохождение проверки на наличие ошибок W3C.
Всё Правильно отображается во всех браузерах.
Удобное пользование сайтом на мобильных устройствах и планшетах а так же ПК и телевизорах.
Использование современных технологий верстки.
Удобное редактирование содержимого..
)
Навыки. Или список непонятных слов:
(
HTML5, CSS3, SCSS,
LESS, GULP, WEBPACK,
JAVASCRIPT, JQUERY.
PLUGINS:
SLIDER, MIXITUP, FANCYBOX.
STAR RATING и тд...
)
Онлайн: 24/7.
Доброжелательное отношение.
При принятии меня в качестве исполнителя -- предоставлю контактные данные для более удобного общения.
Мир Вам и спасибо за Ваш выбор.