_Alex--

Александр _Alex--

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Большой заголовок о том, какая у меня адаптивная\кроссбраузерная\оптимизированная вёрстка

Опыт:
Работал порядка 4-х лет как наёмный сотрудник, теперь решил предоставлять свои услуги лично. Я очень люблю порядок в коде и жизни, поэтому веду проект чётко и структурированно. Работая со мной вы можете рассчитывать на порядочность, адекватность, сервис и надёжность. Работа происходит всегда в оговоренные сроки, если появляются какие-то правки или баги, то всё правлю бесплатно. Работаю без предоплаты. Даю гарантию на вёрстку.

Технологии:

  • HTML5, CSS3 - основной каркас

  • JS, jQuery - динамика сайта

  • Flexbox/Grid - расположение элементов

  • Анимация - дорогой внешний вид

  • Табличная вёрстка

  • SCSS - Препроцессор

  • БЭМ - Методология

  • Макеты PSD\Figma и любой другой формат

Работа со мной:

  • Аккуратный, продуманный код

  • Соблюдение сроков

  • Вежливость, внимательность, участие

  • Сопровождение вёрстки в течении недели после передачи(правка ошибок и\или недочётов, если такие имелись в ТЗ)

  • Работа без предоплаты(через безопасную сделку, либо с аккаунтами от 30 отзывов)

  • Предоставление промежуточного хода работы

  • Доступность с 6 до 20(МСК)


Современность:

  • Адаптивность: Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка

  • Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Yandex

  • Оптимизированность: Пока вы это читаете, сайт уже загрузился

Кредо:
Для меня крайне важен каждый заказчик и грамотная, спокойная для обоих сторон реализация проекта, так что со своей стороны сделаю всё, чтобы наше сотрудничество оказалось максимально приятным и обогащающим

Контакты:

Whats'up - 8 967 667 63 15
Телеграмм - https://t.me/AlexShaporev
Эл.почта - [email protected]

*Доступность с 6 до 20(МСК)

Оплата:
Карта сбербанка -

*либо иной способ оплаты, удобный обоим

Я буду рад превратить ваш, пока что не живой макет, в живой, приносящий пользу и прибыль сайт!