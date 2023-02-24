Опыт:
Работал порядка 4-х лет как наёмный сотрудник, теперь решил предоставлять свои услуги лично. Я очень люблю порядок в коде и жизни, поэтому веду проект чётко и структурированно. Работая со мной вы можете рассчитывать на порядочность, адекватность, сервис и надёжность. Работа происходит всегда в оговоренные сроки, если появляются какие-то правки или баги, то всё правлю бесплатно. Работаю без предоплаты. Даю гарантию на вёрстку.
Технологии:
HTML5, CSS3 - основной каркас
JS, jQuery - динамика сайта
Flexbox/Grid - расположение элементов
Анимация - дорогой внешний вид
Табличная вёрстка
SCSS - Препроцессор
БЭМ - Методология
Макеты PSD\Figma и любой другой формат
Работа со мной:
Аккуратный, продуманный код
Соблюдение сроков
Вежливость, внимательность, участие
Сопровождение вёрстки в течении недели после передачи(правка ошибок и\или недочётов, если такие имелись в ТЗ)
Работа без предоплаты(через безопасную сделку, либо с аккаунтами от 30 отзывов)
Предоставление промежуточного хода работы
Доступность с 6 до 20(МСК)
Современность:
Адаптивность: Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка
Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Yandex
Оптимизированность: Пока вы это читаете, сайт уже загрузился
Кредо:
Для меня крайне важен каждый заказчик и грамотная, спокойная для обоих сторон реализация проекта, так что со своей стороны сделаю всё, чтобы наше сотрудничество оказалось максимально приятным и обогащающим
Контакты:
Whats'up - 8 967 667 63 15
Телеграмм - https://t.me/AlexShaporev
Эл.почта - [email protected]
*Доступность с 6 до 20(МСК)
Оплата:
Карта сбербанка -
*либо иной способ оплаты, удобный обоим
Я буду рад превратить ваш, пока что не живой макет, в живой, приносящий пользу и прибыль сайт!