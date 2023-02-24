Большой заголовок о том, какая у меня адаптивная\кроссбраузерная\оптимизированная вёрстка

Опыт:

Работал порядка 4-х лет как наёмный сотрудник, теперь решил предоставлять свои услуги лично. Я очень люблю порядок в коде и жизни, поэтому веду проект чётко и структурированно. Работая со мной вы можете рассчитывать на порядочность, адекватность, сервис и надёжность. Работа происходит всегда в оговоренные сроки, если появляются какие-то правки или баги, то всё правлю бесплатно. Работаю без предоплаты. Даю гарантию на вёрстку.

Технологии:

HTML5, CSS3 - основной каркас

JS, jQuery - динамика сайта

Flexbox/Grid - расположение элементов

Анимация - дорогой внешний вид

Табличная вёрстка

SCSS - Препроцессор

БЭМ - Методология

Макеты PSD\Figma и любой другой формат

Работа со мной:

Аккуратный, продуманный код

Соблюдение сроков

Вежливость, внимательность, участие

Сопровождение вёрстки в течении недели после передачи(правка ошибок и\или недочётов, если такие имелись в ТЗ)

Работа без предоплаты(через безопасную сделку, либо с аккаунтами от 30 отзывов)

Предоставление промежуточного хода работы

Доступность с 6 до 20(МСК)



Современность:

Адаптивность: Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка

Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Yandex

Оптимизированность: Пока вы это читаете, сайт уже загрузился

Кредо:

Для меня крайне важен каждый заказчик и грамотная, спокойная для обоих сторон реализация проекта, так что со своей стороны сделаю всё, чтобы наше сотрудничество оказалось максимально приятным и обогащающим



Контакты:

Whats'up - 8 967 667 63 15

Телеграмм - https://t.me/AlexShaporev

Эл.почта - [email protected]

*Доступность с 6 до 20(МСК)

Оплата:

Карта сбербанка -

*либо иной способ оплаты, удобный обоим



Я буду рад превратить ваш, пока что не живой макет, в живой, приносящий пользу и прибыль сайт!