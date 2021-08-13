_Anastasija_

Разработчик презентаций/электронных курсов

Я являюсь специалистом в области создания креативных презентаций для любых мероприятий.

Создам презентацию на ваше выступление, защиту диплома или любую другую цель. Обладаю знанием всех современных технологий в области создания презентаций, поэтому будьте уверены, что ваша презентация удивит слушателей и будет по достоинству оценена вашей аудиторией!

Сроки исполнения оговариваются с каждым индивидуально как и оплата труда.