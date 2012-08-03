Анастасия Добровольская _Anastasy__Anastasy_
31 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг.
К работе всегда готова, с огромным энтузиазмом подхожу к выполнению любого заказа)
Копирайтинг, рерайтинг.
С удовольствием пишу авторские статьи на темы : бытовая техника, туризм, учеба, психология, техника продаж, культура и традиции народов, религия, продукты питания, здоровый образ жизни, статьи экономической направленности и многое другое.
SEO- копирайтинг, -рерайтинг
Пишу статьи для раскрутки сайтов сайтов и интернет-магазинов;
Каждый заказ выполняю с учетом индивидуальных требований заказчика.
Спасибо за что посетили мой профиль.
Жду ваших предложений и надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество ;)
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