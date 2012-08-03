_Anastasy_

Копирайтинг, рерайтинг.

К работе всегда готова, с огромным энтузиазмом подхожу к выполнению любого заказа)

Копирайтинг, рерайтинг.

С удовольствием пишу авторские статьи на темы : бытовая техника, туризм, учеба, психология, техника продаж, культура и традиции народов, религия, продукты питания, здоровый образ жизни, статьи экономической направленности и многое другое.

SEO- копирайтинг, -рерайтинг

Пишу статьи для раскрутки сайтов сайтов и интернет-магазинов;

Каждый заказ выполняю с учетом индивидуальных требований заказчика.

Спасибо за что посетили мой профиль.

Жду ваших предложений и надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество ;)