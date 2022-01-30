_Anna_Sukach

Художник, иллюстратор, дизайнер
Привет, меня зовут Аня) Я профессионал) Имею два образования:
Дизайн одежды и Графический дизайн.
Владею такими навыками:
- рисунок ( карандашом)
- живопис ( акварель, гуаш, акрил , масло)
- рисование на планшете
- рисование на стенах- рисование на сахарной мастике пищевыми красками- дизайн полиграфической продукции
- не сложная анимация 2д
А также увлекаюсь рисованием портретов и создаванием 2д персонажей, комиксов)
Имею опыт работы так как работаю в сети супермаркетов "Сильпо" на посаде " Художник- оформитель". Буду рада каждому заказу!)