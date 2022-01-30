_Anna_Sukach

Художник, иллюстратор, дизайнер

Привет, меня зовут Аня) Я профессионал) Имею два образования:

Дизайн одежды и Графический дизайн.

Владею такими навыками:

- рисунок ( карандашом)

- живопис ( акварель, гуаш, акрил , масло)

- рисование на планшете

- рисование на стенах- рисование на сахарной мастике пищевыми красками- дизайн полиграфической продукции

- не сложная анимация 2д

А также увлекаюсь рисованием портретов и создаванием 2д персонажей, комиксов)

Имею опыт работы так как работаю в сети супермаркетов "Сильпо" на посаде " Художник- оформитель". Буду рада каждому заказу!)