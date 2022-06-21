Дизайнер, иллюстратор и энтузиаст в одном флаконе

• Уверено владею Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw;

• Имеется опыт работы на графическом планшете, однако специализируюсь в основном в сфере векторной графики;

• Также есть опыт:

- создания креативов, баннеров для соцсетей, адаптирования уже готовых макетов под требования различных платформ;

- создания логотипов;

- разработки фирменного стиля;

- предпечатной подготовки;

- ретуши фотографии;

- создания иллюстраций, в том числе и для сувенирной продукции;

- отрисовки в векторном формате элементов разной степени сложности;

И т.д.