Дизайнер, иллюстратор и энтузиаст в одном флаконе
• Уверено владею Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw;
• Имеется опыт работы на графическом планшете, однако специализируюсь в основном в сфере векторной графики;
• Также есть опыт:
- создания креативов, баннеров для соцсетей, адаптирования уже готовых макетов под требования различных платформ;
- создания логотипов;
- разработки фирменного стиля;
- предпечатной подготовки;
- ретуши фотографии;
- создания иллюстраций, в том числе и для сувенирной продукции;
- отрисовки в векторном формате элементов разной степени сложности;
И т.д.
Я против войны в Украине!